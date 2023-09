Gesellschaft Fridays for Future demonstriert in Trierer Innenstadt

Fridays for Future und Partnerorganisationen haben wieder zu weltweiten Protesten gegen den Klimawandel und für mehr Klimaschutz aufgerufen. Im Rahmen des Klimastreiks unter dem Motto „#EndFossilFuels“ fanden am Freitag, dem 15. September, allein in deutschen Städten mehr als 250 Aktionen statt. Eine davon auch hier in Trier. Dazu haben die Mitglieder der Klimaschutzbewegung und ihre Partner eine Bühne und weitere Infostände auf dem Domfreihof aufgebaut. Zu den Partnern von Fridays for Future Trier gehören unter anderem die Feministische Vernetzung, das Multikulturelle Zentrum und Parents for Future.