Demonstration in der Innenstadt : Mit Schlachtrufen und Fahnen beim Klimastreik in Trier (Fotos)

40 Bilder Friday for Future: Demo in Trier

Trier Mehrere hundert Teilnehmer haben am Freitag mit der Fridays-for-Future-Bewegung in Trier fürs Klima demonstriert. Wir haben mit Veranstaltern und Demonstrierenden gesprochen.

Von Leon Scheid

„Hey Hey! Ho Ho! Fossil Fuels have to go!“ tönt es über den Domfreihof in Trier. Dort beginnt am Freitag eine Demo der Fridays-for-Future-Bewegung quer durch die Trierer Innenstadt, bei dem unter anderem der Umstieg von fossiler auf nachhaltige Energie gefordert wird.

Die im Vorfeld angekündigten 400 Demonstranten sind es wohl nicht ganz geworden, trotzdem hat sich eine große Gruppe an Menschen zusammengefunden. Es werden Fahnen geschwenkt, die Mitglieder von Fridays for Future verteilen Sticker, und einige Demonstrierende halten Schilder hoch, auf denen ihre Forderungen an Politiker stehen.

Diese Forderungen werden auch in der Kundgebung der Bewegung deutlich, die die Demo eröffnet. Unter anderem kündigt eine Rednerin die „letzten Jahre unseres Planeten“ an. Auch eine Sprecherin von Fridays for Future nennt dem TV gegenüber diese Bedenken. Das erklärte Ziel der Demo sei es, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu fordern, zu dem sich Deutschland im Pariser Klimaabkommen verpflichtet habe. Dabei geht es darum, die durch Menschen verursachte Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Außerdem betont die Sprecherin die Verbindung der Demo zum am Freitag stattfindenden Busfahrerstreik. Der öffentliche Personennahverkehr leide an Personalmangel, was dazu führen könnte, dass bald deutlich weniger Busse fahren als bisher. Dies sieht die Fridays-for-Future-Bewegung als gemeinsames Problem, da ohne den ÖPNV wieder mehr Menschen auf weniger umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zurückgreifen würden. Daher habe man die Demo mit dem Busstreik zusammengelegt.

Doch was bewegt die Demonstrierenden selbst? „Vor allem der Klimawandel natürlich“, sagt Aydin. Der junge Mann nimmt nach eigener Aussage häufiger an den Demos teil, da er sich so ein Wachrütteln der Politiker erhoffe. „Man merkt ja auch alleine in Deutschland, dass das Klima nicht mehr das Gleiche ist wie vor ein paar Jahren noch. Da muss sich dringend etwas ändern.“ Auch Johanna sieht den Klimawandel als Hauptgrund für ihre Teilnahme an der Demo an. „Es ist tatsächlich meine erste Demo, aber ich hoffe, dass wir durch die Größe etwas bewegen und auf den Klimaschutz aufmerksam machen können.“

Mehrere Hundert Protestanten demonstrieren in Trier für den Klimaschutz. Foto: TV/Hans Krämer