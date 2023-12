Chorkonzert im Angela-Merici-Gymnasium Musikalische Adventsmagie verzaubert die Hallen des Angela-Merici-Gymnasiums

Eine reizend geschmückte, großzügig bestuhlte und nahezu komplett ausverkaufte Aula erwartete die Besucher gleich nach dem steinernen Tor und einem Gang durch die historischen Hallen des Angela-Merici-Gymnasiums in Trier. Das Interesse an traditioneller und klassischer Feiertagsmusik scheint ungebrochen in den Köpfen vieler – besonders in der Adventszeit. So kamen etwa 150 Zuschauer an diesem Dezemberabend zum Konzert rund um das „Magnificat“ des Komponisten John Rutter. Dirigentin und Organistin Carina Brunk hatte es nahezu aus dem Nichts ins Leben gerufen. Sie leitet seit zehn Jahren die Evangelische Kantorei St. Ingbert und ist neue Leiterin des Friedrich-Spee-Chors. Ein Grund zum Feiern war der von langer Hand geplante Start der jungen, talentierten Chorleiterin und Dirigentin.