Musik Karfreitagskonzert mit dem Spee-Chor: Berührende Töne für Ohr und Seele

Rund 200 Zuhörer kamen am Freitagabend zum traditionellen Karfreitagskonzert in die Jesuitenkirche nach Trier. Das Kirchenschiff war bis auf den letzten Platz gefüllt. Warmes, weiches Licht erfüllte den Altarraum. Die Stimmen der 50 Sängerinnen und Sänger des 1964 von Karl Berg gegründeten Chors schufen eine Atmosphäre der Andacht und Besinnlichkeit. In diesem Moment wurde die Bedeutung des Tages besonders deutlich: Jesus, der Sohn Gottes, wurde am Kreuz hingerichtet und hat damit seine Liebe und Hingabe zu den Menschen bewiesen. Es geht um Vergebung und Hoffnung, um Liebe und Glauben und weniger um Anschuldigung.