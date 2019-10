Geschichte : Meilenstein der Forschung

Trier Der Friedrich-Spee-Förderpreis ist dem Paderborner Theologen Frank Sobiech verliehen worden, der erstmals eine vollständige Biographie und Werkgeschichte des großen Trierers vorgelegt habe.

Diese Charaktereigenschaft lasse sich, so Sobiech, auch in der Schrift „Cautio Criminalis“ wiederfinden, wenn Spee sich zum Beispiel über die Folterexzesse der Hexenkommissare aufregt. Der Jesuit sei ebenfalls ein philosophisch-nachdenklicher Mensch gewesen, der sich in die Betrachtung der Sterne versenken konnte.

Zum Ende der Veranstaltung überreichte die Vorsitzende mit der Urkunde das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Für die stilvolle musikalische Rahmung sorgte ein Flötentrio der Karl-Berg-Musikschule. Beim anschließenden Weinempfang tauschten sich Zuhörer und Preisträger über Leben und Werk von Friedrich Spee aus. Die preisgekrönte Schrift wird Ende des Jahres unter dem Titel „Jesuit Prison Ministry in the Witch Trials of the Holy Roman Empire: Friedrich Spee SJ and his Cautio Criminalis“ erscheinen.