Neues Konzept : Mehr Frische, mehr Bio, mehr Auswahl in Trierer Schulkantinen

An den 18 Ganztagsschulen in Trägerschaft der Stadt Trier werden pro Schultag insgesamt zwischen 2200 und 2400 Mittagessen ausgegeben. Überwiegend wird das Mittagessen fertig zubereitet und warm aus der Produktionsküche des jeweiligen Essensanbieters angeliefert. Das Personal des Essensanbieters gibt das Essen an die Schüler aus und reinigt danach das Geschirr und die Mensa. Als eine von drei Kommunen in Rheinland-Pfalz wurde Trier als Modellstadt für das vom Land geförderte Projekt „Kita- und Schulessen – die gesündere Wahl erleichtern“ ausgewählt. In diesem Projekt sollen die Qualitätsstandards für das Mittagessen an Trierer Schulen verbessert werden: Die laut Stadtverwaltung „oftmals zu langen Anlieferzeiten“ und die damit zusammenhängende „Warmhaltezeit“ sollen so kurz wie möglich werden. Denn durch das lange Warmhalten gehen Vitamine verloren. Eingeführt werden soll an allen Schulen eine so genannte „Mischküche“: Die Speisen sollen zwar weiterhin extern gekocht werden, dann aber gekühlt oder tiefgekühlt an die Schulen geliefert werden, wo sie dann erhitzt und mit frischen Salaten und Desserts ergänzt werden sollen. „Bei fachgerechter Zubereitung kann so ein qualitativ hochwertiges, sensorisch und optisch ansprechendes Mittagessen angeboten werden“, heißt es in der Beschlussvorlage, über die der für Schulen zuständige Dezernatsausschuss II am heutigen Donnerstag berät. Außerdem sollen Caterer verpflichtet werden, mindestens 30 Prozent Bio-Lebensmittel zu verwenden (außer Fleisch und Fisch“. Bisher sollte dieser Anteil mindestens zehn Prozent betragen. Außerdem soll mehr Flexibilität bei der Auswahl der Gerichte erreicht werden durch ein Internet-Bestellsystem.

An den Schulen soll überprüft werden, wie die zusätzlich benötigten Öfen und Dampfabzugsanlagen an den einzelnen Schulen installiert werden können. „Die Kosten für ein Mittagessen werden sich durch die bessere Qualität – vor allem durch den verpflichteten Bio-Anteil von 30 Prozent – erhöhen“, heißt es außerdem in der Beschlussvorlage. Was ein Mittagessen in Zukunft kosten wird, steht allerdings noch nicht fest.