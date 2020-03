Personalie : Frischer Wind in der Krise

Trier Oliver Zimmer wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer des Mutterhauses.

Auch wenn ein Wechsel in Krisenzeiten nicht leicht fällt, freut sich Oliver Zimmer auf seine neue Aufgabe im Klinikum Mutterhaus. So sei der 47-jährige Betriebswirt darauf bestens vorbereitet und kann sich ohne Schwierigkeiten in das funktionierende Krisenmanagement der größten Klinik der Region einbringen, wie das Mutterhaus in einer Pressemitteilung berichtet. Als ehemaliger geschäftsführender Direktor des Kemperhofes und des Evangelischen Stifts St. Martin in Koblenz sowie Prokurist des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein hatte er in den letzten Wochen dieses Thema ganz oben auf seiner Agenda.