Bistum : Fronleichnam in Trier – Segen statt traditioneller Prozession

Das wird es an Fronleichnam dieses Jahr so nicht geben. Foto: Hoff Ludwig

Trier (red) Statt einer Prozession, bei der die katholische Gemeinde am 60. Tag nach Ostern traditionell den Leib Christi durch die Innenstadt trägt, wird es in diesem Jahr an Fronleichnam einen eucharistischen Segen auf dem Domfreihof geben.

Das hat das Presseamt des Bistums Trier mitgeteilt. Grund ist der Schutz der Gemeindemitglieder vor einer möglichen Ansteckung mit dem Sars-CoV-2-Erreger.

Im Anschluss an das Pontifikalamt im Hohen Dom am Donnerstag, 11. Juni, 10 Uhr, sind die Gläubigen um 11 Uhr eingeladen, auf dem Domfreihof den Segen von Bischof Stephan Ackermann zu empfangen. Auch im Freien sollen die Abstandsregelungen beachtet werden.

Für den Gottesdienst an Fronleichnam gelten die aktuellen Hygienebestimmungen des Bistums. Sie besagen, dass Gottesdienstteilnehmer sich vorab anmelden und einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Außerdem wird empfohlen, ein eigenes Gotteslob mitzubringen, da die im Dom vorhandenen zurzeit nicht verwendet werden dürfen. Um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Kirchraum zu minimieren, ist die Anzahl der Mitfeiernden auf 200 Personen beschränkt. Es ist daher ratsam, die Möglichkeit der Teilnahme an der Heiligen Messe in den Heimatpfarreien zu prüfen.