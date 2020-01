Tod : Früherer Regierungspräsident Schwetje gestorben

Trier Der frühere Regierungspräsident Gerhard Schwetje ist gestorben. Das teilt der Landkreis Südliche Weinstraße mit. Den Kreis hatte er als Landrat des damaligen Landkreises Landau-Bad-Bergzabern gegründet.

Der in Trier geborene Schwetje übernahm das Amt 1969 im Alter von 33 Jahren. Bis 1982 war er Landrat in der Pfalz bevor er Präsident der Bezirksregierung Trier wurde. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt, 1991, übernahm der vierfache Vater die Leitung der Katholischen Akademie in Trier.