Basar : Frühlings-Bücher-Flohmarkt in Zemmer-Rodt

Zemmer-Rodt In der Schulturnhalle in Zemmer-Rodt findet am Samstag, 14. März, von 14 bis 18 Uhr der Frühlings-Bücher-Flohmarkt der Gemeindebücherei Zemmer mit Sachbüchern, Romanen, Comics und DVDs statt.



In diesem Jahr können die Besucher des Flohmarktes zusätzlich an einer Verlosung teilnehmen. Die Verlosung wird im Rahmen eines Schulprojektes von einem jungen Leser der Bücherei organisiert.