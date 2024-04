Bei herrlichem Wetter Frühlingsmarkt und verkaufsoffener Sonntag locken Tausende Besucher nach Trier (Fotos)

Trier · Bunte Blumen, regionale Leckereien und allerhand Deko-Artikel. Was der Frühlingsmarkt in Trier alles zu bieten hatte und mit welchen Angeboten der Einzelhandel am verkaufsoffenen Sonntag in die Frühjahrszeit startete.

07.04.2024 , 17:39 Uhr

Link zur Paywall Frühlingsmarkt in Trier 37 Bilder

Von Andreas Sommer