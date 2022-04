Gastronomie : Zehn Tipps fürs Frühstücken und Brunchen in Trier

Zehn Tipps fürs Frühstücken und Brunchen in Trier

Trier Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, sagt man. In Trier gibt es viele Möglichkeiten, das zu zelebrieren. Wir stellen zehn Orte vor, an denen das wunderbar gelingt.

Gähnende Leere im Kühlschrank oder endlich mal Zeit, um Croissants, Rührei und Milchkaffee ohne Hektik zu genießen – es gibt viele Gründe, auswärts zu frühstücken. Kein Wunder, dass es ohne Reservierung schwierig sein kann, einen Platz zu finden, und das nicht nur am Wochenende.

Aber wo lässt es sich in Trier gut frühstücken? Eine kleine Entscheidungshilfe ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Delikat in der Neustraße ist schon seit rund 25 Jahren eine Frühstücks-Institution in Trier. Ausgewählt werden kann von der Karte, und wer‘s auch am Vormittag schon deftig mag, dem seien die Suppen und Baguettes ans Herz gelegt. Immer wieder sind auch Weingüter zu Gast, die Weinbegleitung zum Sonntagsfrühstück anbieten. Und wer noch eine Geschenkidee braucht, wird im Café-eigenen Shop auch fündig.