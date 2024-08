Essen und Trinken Wenn der Sonnenschirm beim Brunch vor Regen schützt

Mit Regenschirm und wetterfester Kleidung ausgestattet, schlenderten die Besucher schon am Vormittag um das Restaurant Herrlich Ehrlich in der Aachener Straße in Trier. Dort fand erstmalig die Veranstaltung „Beats & Breakfast – der Frühstücks-Kiez“ statt. Geboten wurde ein vielfältiges Angebot an kalten und warmen Speisen, vor Ort zubereitet von Köchen und Bäckern regionaler Gastronomie­betriebe. Den ganzen Tag über hatten die Besucher Gelegenheit, die Gerichte ausgiebig zu testen. Ab der Mittagszeit änderte sich das entsprechende Angebot ein wenig, sodass auch gebruncht werden konnte.