Von Pancake bis Croissaint Die beliebtesten Orte fürs Brunchen und Frühstücken in Trier

Das Delikat in der Neustraße ist schon seit rund 25 Jahren eine Frühstücks-Institution in Trier. Ausgewählt werden kann von der Karte, und wer‘s auch am Vormittag schon deftig mag, dem seien die Suppen und Baguettes ans Herz gelegt. Immer wieder sind auch Weingüter zu Gast, die Weinbegleitung zum Sonntagsfrühstück anbieten. Und wer noch eine Geschenkidee braucht, wird im Café-eigenen Shop auch fündig.