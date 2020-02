Führung : Führung an Fastnachtsdienstag im Stadtmuseum Trier

Trier Im siebten Teil der Reihe „Eine Geschichte der Kunst in 10 Objekten“ widmet der Kunsthistoriker Richard Hüttel sich am Dienstag, 25. Februar, 19 Uhr, dem vorletzten Trierer Kurfürsten Johann Philipp von Walderdorff (1701-1768).

Dieser veranlasste Prachtbauten wie das Kurfürstliche Palais und das Palais Walderdorff, die bis heute für die Rokoko-Epoche in Trier stehen. In einer politisch schwierigen Zeit sorgte er in Trier für Glanz und Gloria – was in der Stadtgeschichte eher selten ist. Die Führung beleuchtet den kurfürstlichen Hof anhand von Kunstwerken aus der Sammlung des Museums. In diesem Rahmen werden auch hochkarätige Gemälde aus dem Depot präsentiert, die sonst nicht ausgestellt sind, etwa das Jagdstillleben von Johann Zauffaly aus dem Jahr 1760. Der Eintritt kostet 6 Euro, Studierende haben freien Eintritt.