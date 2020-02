Führung : Rundgang auf Platt in Trier

Trier Das Museum am Dom in Trier bietet am Freitag, 28. Februar, um 18 Uhr die Führung „Majusebetter“ auf trierischem Platt mit musikalischer Begleitung an.



Wie alle Dialekte, hat auch das Trierische seine Eigenarten. Ein gern verwendeter Ausruf lautet „Majusebetter!“. Für den gebürtigen Trierer selbsterklärend, sorgt er bei Nicht-Einheimischen für viele Fragezeichen.

Bei der Führung erläutert Beate Dixius stilecht auf trierischem Platt Marien-, Christus- und Petrus-Figuren aus knapp 1000 Jahren Bistumsgeschichte. Verstärkung erhält sie dabei von Sylvia Nels, die an ausgewählten Stellen Lieder in Trierisch beisteuert.

Anmeldung unter Telefon 0651/7105-255 oder per E-Mail an museum@bistum-trier.de