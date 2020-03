Führung : Die Geschichte der Trierer Brauereien

Foto: Stadtmuseum Simeonstift

Trier Das Stadtmuseum Simeonstift in Trier bietet in Kooperation mit Petrusbräu am Dienstag, 10. März, um 18.30 Uhr eine Führung zur Tradition des Bierbrauens in Trier mit kommentierter Bierprobe an. Der Eintritt kostet 10 Euro (inklusive der Bierverkostung).



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Trier gilt zwar gemeinhin als Weinstadt, aber auch die Tradition des Bierbrauens in der Moselstadt braucht sich nicht zu verstecken. In einer Führung erweckt das Stadtmuseum die Geschichte der Trierer Brauereien zum Leben: Von den Anfängen in den mittelalterlichen Klöstern und Stiften über die beiden großen Trierer Brauereien Caspary und Löwenbräu bis hin zu den kleinen, aber hochwertigen Privatbrauereien, die das Trierer Brauwesen der Gegenwart prägen (Abbildung: Caspary-Bierflasche mit Etikett „Caspary Export Petrusbräu“, 1962).

Im Anschluss an die Führung schließt sich der praktische Teil an: Auf dem Kreuzgang des Simeonstifts können die Teilnehmer vier Bierkreationen der Trierer Petrusbräu-Brauerei verkosten.