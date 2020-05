Behörden : Führungswechsel beim Landesbetrieb

Trier Wilfried Hoffmann ist der neue Leiter der LBB-Niederlassung in Trier.

Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen sagte: „Ich freue mich, dass die Leitung der LBB-Niederlassung in Trier mit Wilfried Hoffmann in erfahrene und kompetente Hände übergeht. Mit Hoffmann erhält die Zweigstelle in Trier einen sehr versierten Leiter für diese vielschichtigen Aufgaben.“

Wilfried Hoffmann (60) ist seit 1983 im Dienst der rheinland-pfälzischen Bauverwaltung. Der Ingenieur war zunächst am Standort Trier in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen tätig, unter anderem in den Bereichen Projektmanagement und Versorgungstechnik auf der Air Base Spangdahlem, als Controller und Leiter des Competence Center Projektsteuerung in der LBB- Niederlassung Trier. Seit November 2015 leitete er die LBB-Niederlassung in Idar-Oberstein.