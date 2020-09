Corona : Zwei neue Corona-Fälle an Trierer Schulen

Trier/ Saarburg/ Konz Neben der Klasse des Max-Planck-Gymnasiums (der TV berichtete am Mittwoch) muss nun auch eine Klasse der Grundschule Pfalzel in Quarantäne.

Zwei Trierer Schulen sind von den insgesamt fünf weiteren Infektionen mit dem Corona-Virus betroffen, die dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag gemeldet wurden. Drei Fälle gab es in der Stadt Trier insgesamt. Zwei Fälle im Landkreis. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.

Am Max-Planck-Gymnasium und in der Grundschule Pfalzel ging am gestrigen Nachmittag die Meldung ein, dass je ein Schüler positiv getestet wurde. Hier laufen die Umgebungsuntersuchungen des Gesundheitsamtes. Für die beiden betroffenen Klassen ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne an.