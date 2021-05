Pandemie : Fünf Neuinfektionen im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt - Inzidenz weiter unter 50

Trier Die Inzidenzen im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier bleiben weiter unter 50. Damit rückt auch im Kreis eine Öffnung der Innengastronomie ab nächster Woche in greifbare Nähe.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Samstag fünf weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – vier aus dem Landkreis und einer aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nunmehr 7022 (2660 in der Stadt Trier und 4362 im Landkreis Trier-Saarburg). Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Damit liegt der Landkreis den vierten Werktag in Folge unter der Marke von 50. Die 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes regelt, dass nach fünf Werktagen in Folge unter dem Wert von 50 auch die Innengastronomie „am übernächsten Tag“ wieder öffnen kann. Sonn- und Feiertage zählen dabei nicht mit. Maßgeblich sind die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichen Inzidenzen. Demnach lag der Landkreis am Mittwoch, 19. Mai, erstmals unter 50. Der fünfte Werktag wäre Dienstag, der 25. Mai. Demnach könnte – unter der Voraussetzung, die Infektionslage bliebe konstant unter dem Wert von 50 – die Innengastronomie wieder am Donnerstag, 27. Mai öffnen. Auch weitere Lockerungen wären damit verbunden.