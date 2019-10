Kommunalpolitik : Ortsbeiräte tagen kommende Woche

Trier In der kommenden Woche treffen sich fünf Trierer Ortsbeiräte zu öffentlichen Sitzungen :

Die Sitzung in Feyen/Weismark am Mittwoch, 6. November, 19 Uhr, Georgs Restaurant am Südbad, startet mit einer Einwohnerfragestunde. Danach steht unter anderem das Stadteilbudget 2019 auf dem Programm. In Trier-Nord geht es am Mittwoch, 6. November, 20 Uhr, Café du Nord, Franz-Georg-Straße, unter anderem um den Namen für den Platz vor dem Bürgerhaus. Das Stadtteilbudget steht im Mittelpunkt der nächsten Ortsbeiratssitzung in Olewig am 6. November, 20 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus. Der Ortsbeirat Trier-West/Pallien beschäftigt sich am Donnerstag, 7. November, 19.30 Uhr, Jugendwerk Don Bosco in der Gneisenaustraße, mit einem Bericht der Quartiersmanagerin. Ein Zwischenbericht zu dem moderierten Bürgerbeteiligungsprozess für die Neugestaltung des früheren Walzwerksgeländes ist ein Thema im nächsten Ortsbeirat Kürenz am Donnerstag, 7. November, 19 Uhr, in der Orangerie im Schlosspark.