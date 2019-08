Trier : Fünf Schlüssel zu gelingendem Miteinander im Schönstattzentrum Trier

Trier Jeder Mensch ist auf Beziehung hin angelegt. Belastende Beziehungen kosten viel Lebenskraft und können in der Entwicklung hemmen. Erfüllende Beziehungen dagegen tragen wesentlich zur Lebensfreude bei.

Der Tag der Frau regt an, der eigenen Beziehungs-Begabung und Beziehungs-Stärke als Frau auf die Spur zu kommen.

Fünf Schlüsselworte zeigen Kernbedingungen für ein gelingendes Miteinander. Am Tag der Frau am Samstag, 24. August, ab 13 Uhr im Schönstattzentrum Trier, Recking-

straße 5, werden konkrete Schritte zur Umsetzung im Alltag benannt. Die Veranstaltungsgebühr beträgt elf Euro. Infos und Anmeldung: Hanna Schuh, Telefon 06584/388, hannaschuh@t-online.de oder Schönstattzentrum Trier, Telefon 0651/39984, schoenstattzentrum-trier@t-online.de