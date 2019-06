Heimat : Fünfter Mundartstammtisch in Trier-Ehrang

Fünfter Mundartstammtisch in Trier-Ehrang

Trier Die Ehranger Humoristen Jürgen Haubrich und Willi Feil vom Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 Ehrang laden zum fünften Mal zum Ehranger Mundartstammtisch ein.

Termin ist am Dienstag, 18. Juni, um 18 Uhr im Bistro der Tankstelle Roth in der Servaisstraße 1 in Ehrang. Auch dieses Mal wird das Ehriker-Platt-Wörterbuch fortgesetzt, und Teilnehmer können Anekdoten zum Besten geben. Interessierte sind jederzeit willkommen.