Tradition & Genuss : Feiern mit dem Trierer Nationalgetränk

Trier Auf dem Domfreihof läuft die fünfte Auflage des Trierer Viezfestes. Gefeiert wird bis Samstagabend, 22 Uhr.

„So ein Tag, so wunderschön wie heute ...“ erklingt aus der Drehorgel der Viezbrüder Uwe Hillen und Axel Christmann. Sehr passend! Denn erstmals nach vier Jahren steigt auf dem Domfreihof das Trierer Viezfest, mit ebenfalls passendem Wetter zum „kleinen Jubiläum“: Die fünfte Festauflage findet bei optimalen Bedingungen statt: Nicht so drückend warm wie in den vergangenen Tagen, und die Platanen auf dem Platz spenden genug Schatten.

Eröffnet wurde das eintägige Fest von Schirmherr Manfred Langer. Der Intendant des Theaters Trier erwies sich als würdiger Protektor: „Hätte Eva statt eines Apfels Adam eine Porz Viez gereicht, dann hätte es keinen Sündenfall und keine Vertreibung aus dem Paradies gegeben. Aber wir Trierer leben ja noch in einem Paradies“, so Langner in seiner Eröffnungsrede in Anspielung an den „Grundstoff“ des Viezes, der ein besonderer, wenn auch in purer Form nicht für jedermann besonders bekömmlicher Apfelwein ist. Abhilfe schaffen Mixturen wie Viez-Limo oder Viez-Sprudel.