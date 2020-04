Für 92 neue Wohnungen - Am Kloster Olewig in Trier wühlen die Bagger

Trier-Olewig Die Erdarbeiten für den Bau von 92 neuen Wohnungen auf dem Klostergelände in Trier-Olewig sind von der Corona-Krise nicht beeinträchtigt. Die Vermarktung ist bereits angelaufen – auch für den geförderten Wohnraum.

Wer auf der Umgehungsstraße von Olewig am Klostergelände vorbeifährt, muss seit einigen Wochen deutlich langsamer fahren. Denn dort, wo die neue Zufahrt zu dem 11 000 Quadratmeter großen Gelände entsteht, ist die Fahrbahn deutlich verengt. Wer dennoch einen Blick auf das Grundstück wagt, sieht dort eine mächtige Betonplatte. „Das ist keine Platte, sondern eine massive Brücke, die wir als Sicherungsmaßnahme über der Hauptwasserleitung in die Innenstadt errichtet haben“, stellt Hermann Schmitz klar. Der kaufmännische Leiter der Eifelhaus-Gruppe, die dieses Vorhaben mit ihrer Projektgesellschaft P3 realisiert, ist mit dem Fortschritten auf der Baustelle zufrieden.

Rund 30 Millionen Euro wird das Unternehmen nach eigenen Angaben in das Wohnungsbauprojekt stecken. Für das Areal und die Gebäude hat Eifelhaus im vergangenen Jahr 1,8 Millionen Euro an die Stadt Trier überwiesen. Angaben zu den Preisen für die insgesamt 92 Wohnungen, die in dem denkmalgeschützten Klostergebäude und zwei neuen Gebäudekomplexen entstehen, will Schmitz nicht nennen. Die Quadratmeterpreise für die online als „Wohnpark für hohe Ansprüche“ vermarkteten Wohnungen erfahren interessierte Kunden nur auf Anfrage.