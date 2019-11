Trier Spielplätze sind toll. Eigentlich. In der Bernhardstraße in Heiligkreuz fallen dafür aber kostenlose Parkplätze weg. Anwohner sehen rot.

Der Spielplatz an dieser Stelle sei lange geplant gewesen, sagt Ortsvorsteher Hanspitt Weiler (SPD). „Ich begrüße diese Maßnahme, die im Zusammenhang mit der Wohnanlage Klostergarten gebaut wird.“ Beschwerden von Anwohnern hätten ihn noch nicht erreicht. „Eigentlich haben alle einen Tiefgaragenplatz. Außerdem gibt es den großen Parkplatz an der Spitzmühle. Der ist etwa 50 Meter weiter.“ Warum aber muss ausgerechnet an dieser Stelle ein Spielplatz gebaut werden? Ernst Mettlach, Pressesprecher der Stadt Trier, sagt, da die Wohnanlage Klostergarten in der Bernhardstraße Privatbesitz sei, sei der Bauherr verpflichtet worden einen Ablösebetrag für den Bau eines öffentlichen Spielplatzes zu zahlen. „Das an dieser Stelle in Heiligkreuz Bedarf für einen Spielplatz besteht, hat das Jugendamt durch Spielraum- und Sozialraumanalysen festgestellt.“ In Zusammenarbeit mit StadtGrün (vormals Grünflächenamt) und und der mobilen Spielaktion wurden dafür Kinder zu ihrem Stadtteil befragt.