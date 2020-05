Trier Am Montag ist für die Hälfte der Viertklässler die achtwöchige Corona-Zwangspause zu Ende gegangen. Der TV hat den Wiederbeginn des Unterrichts an der Trierer Ausonius-Grundschule beobachtet.

Viertklässler dürfen zurück in die Grundschule! Um 7.45 Uhr am Montagmorgen ist in der Trierer Langstraße nicht viel davon zu sehen. Ein einziges Kind betritt das Gelände der Ausonius-Grundschule. Es dauert Minuten, bis das nächste kommt. „Das ist ein Teil unserer Vorsichtsmaßnahmen“, erklärt Schulleiter Norbert Ruschel. Er empfängt, unterstützt von Schulsozialarbeiterinnen, die Kinder, die nach einem mit den Eltern vereinbarten Zeitplan eintrudeln. Gegen 8.30 Uhr sind die letzten der 24 Mädchen und Jungen (einschließlich Notbetreuung), für die an diesem Tag eine achtwöchige Corona-Zwangspause endet, im Gebäude. Was aber nicht bedeutet, dass direkt wieder normaler Unterricht beginnt. Erst einmal ist Desinfizieren angesagt, dann geht es – auf mit Flatterband abgetrennten Wegen – in die jeweiligen Klassenräume, wo die Lehrerinnen warten und den Kindern ihre Plätze zuweisen. Die in großen Abständen aufgestellten Tische signalisieren schon: Vor Sachkunde und Deutsch gibt es Einweisung in die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln.