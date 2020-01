Trier/Bernkastel-Kues : Gemeinsame Sache für Herzpatienten

Trier/Bernkastel-Kues Das Herzzentrum des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Trier und das Median-Rehabilitationszentrum Bernkastel-Kues bauen ihre Zusammenarbeit aus.

Das Median Reha-Zentrum Bernkastel-Kues ist mit 823 Betten eines der größten Rehabilitationszentren Deutschlands, das größte in Rheinland-Pfalz. In den Indikationen Kardiologie, Neurologie, Orthopädie und Psychosomatik werden jährlich rund 10 500 Patienten behandelt.

„Wir pflegen als regionale Nachbarn bereits seit Jahren ein exzellentes Verhältnis und wollen zukünftig als Premiumpartner gemeinsam medizinische Behandlungskonzepte erarbeiten und zum Wohl der Patienten umsetzen”, sagt Christian Weiskopf, Regionalleiter der BBT-Gruppe, Region Trier. „Dazu gehört auch, dass wir uns digital miteinander vernetzen, um unsere Effizienz in der Versorgung am Krankenbett zu verbessern.“

Konkret wird es auch darum gehen, Patienten, die im Herzzentrum Trier behandelt wurden, möglichst nahtlos zur wohnortnahen Anschlussheilbehandlung in die Rehabilitation in die Herz-Kreislauf-Kliniken des Reha-Zentrums Bernkastel-Kues zu verlegen. Andersherum bietet die regionale Nähe zum Herzzentrum Trier den Patienten in der Rehabilitation bei möglichen Komplikationen nach der Operation ein hohes Maß an Sicherheit, da eine Rückübernahme in kürzester Zeit gewährleistet ist.