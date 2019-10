Klima : Für eine faire und klimafreundliche Ernährung 

Trier Bereits am 29. Juli war der Erdüberlastungstag erreicht. Dieser errechnete Punkt im Jahr, ab dem wir eine zweite Erde bräuchten, um unseren Gesamtverbrauch an Rohstoffen abzudecken und den Emissionsausstoß auszugleichen.

Dieser Tag kam 2019 so früh wie nie zuvor; der Trend zeigt nicht in Richtung einer Verbesserung für die nächsten Jahre. Die Lokale Agenda 21 veranstaltet am Freitag, 8. November, die Trierer Zukunftskonferenz 2019.