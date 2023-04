Interview mit einer Aktivistin Krieg ist Teil des Systems: Warum sollte man sich trotzdem für Frieden einsetzen?

Die Zeiten sind deprimierend. Russland führt einen Angriffskrieg mitten in Europa. In etlichen anderen Weltregionen gibt es weitere bewaffnete Konflikte. Trotzdem setzen sich – gerade an Ostern – Tausende Atomwaffen- und Kriegsgegner traditionell für den Frieden ein. Der TV hat sich deshalb mit Claudia Nelgen unterhalten. Die Friedensaktivistin aus dem Kreis Trier-Saarburg, die sich bei der Anti-Atom-Bewegung und der Arbeitsgemeinschaft Frieden in Trier engagiert, zeichnet ein düsteres Zukunftsbild, sollte sich die Welt nicht radikal ändern. Doch sie hat auch Hoffnung.