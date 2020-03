Glaube im Alltag : Für mehr Gerechtigkeit

An diesem Wochenende steht geballte Frauenpower im Mittelpunkt des Interesses: Freitags der Weltgebetstag der Frauen (WGT) und am Sonntag der Internationale Frauentag.

Dieses Jahr liegen beide Veranstaltungen nahe beisammen. Am ersten Freitag im März wird die Aufmerksamkeit auf die Lebensbedingungen von Frauen in einem bestimmten Land gelenkt. Aktuell informieren Frauen aus Simbabwe über ihr Land, ihr Leben und ihren Glauben. Sie laden Frauen weltweit ein, sich in die vorgeschlagene Gottesdienstliturgie einzuklinken.