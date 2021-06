Verkehr & Sicherheit : Zweimal Engpass am Pacelliufer in Trier

Trier-Süd An der Kreuzung Pacelliufer und Hohenzollernstraße wird eine der neuen Blitzeranlagen für Ampelverstöße errichtet, welche die Stadt Trier zurzeit nach und nach aufbaut. Wegen der dafür erforderlichen Tiefbauarbeiten muss ab Montag, 21. Juni, an dieser Stelle ein Fahrstreifen auf dem Pacelliufer in Richtung Innenstadt gesperrt werden.

Die Sperrung werde jeweils zu den täglichen Hauptverkehrszeiten aufgehoben, dennoch könne es zu Rückstaus kommen, heißt es bei der Stadt Trier. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 2. Juli.