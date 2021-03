Für die Opfer der Amokfahrt : Benefizaktion „Lilien für Trier“ geht weiter

Trier/Saarburg Eine Saarburger Künstlerin malt 29 Bilder. Der Erlös aus dem Verkauf soll den Opfern der Trierer Amokfahrt zugutekommen

Dem schwärzesten Tag für Trier im vergangenen Jahr, dem 1. Dezember mit Toten und Verletzten durch die Amokfahrt, hat die in Saarburg lebende Künstlerin Cordula von Heymann alias Cordue in einem spontanen künstlerischen Impuls eine Produktion von 29 Lilien nach Leonardo da Vinci entgegengesetzt. Der Liedtext „White Lily“ von Laurie Anderson, verknüpft mit der Zeichnung einer Lilie von Leonardo da Vinci, standen dabei Pate.

Cordue schildert den Werdegang: „Ich schnitt in der Siebdruckwerkstatt der Kinder- und Jugendkunstschule der KulturGießerei Saarburg die Lilie als Schablone und druckte sie 29-mal, der Zahl der unmittelbaren Opfer der Amokfahrt in Trier, in den Farben Weiß, Grau und Schwarz mit Hintergründen in Weiß, Grau und Schwarz.“