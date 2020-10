Fit werden im Umgang mit moderner Technik : Für Senioren. Erste Schritte am iPhone lernen

Trier (red) Aufgrund der großen Nachfrage in der Coronakrise bietet das Seniorenbüro Trier im Rahmen seines Projekts „Digital Kompass“ neue Kurse in kleiner Runde an. Für Senioren, die ein iPhone oder iPad von Apple besitzen, gibt es Kurse mit je drei Terminen.