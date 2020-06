Medien : Für Senioren: Tablet leicht erklärt

Trier (red) In zwei Kursen für Senioren wird erklärt, wie das Tablet mit wenig Mühe zu einem praktischen Helfer für den Alltag wird. Teilnehmer lernen im Internet surfen und verschiedene Apps herunterzuladen.

Die Tablets werden vom Seniorenbüro gestellt, es kann auch das eigene Tablet mitgebracht werden. Der erste Kurs findet an drei Donnerstagen statt und beginnt am 2. Juli. Der zweite Kurs findet an drei Freitagen statt und beginnt am 3. Juli. Die Kurse dauern drei Vormittage à drei Stunden zu 45 Minuten. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs bis sieben begrenzt. Die Gebühren für den Kurs betragen 45 Euro.