Seniorenbüro : Für Senioren: Wie zahle ich mit dem Smartphone?

Trier (red) Wie kann ich mit dem Smartphone-Bezahlsystem im Internet zahlen, oder Parkgebühren mit dem Handy? Zu diesem Thema bietet das Seniorenbüro Trier am Dienstag, 2. Februar, von 10 bis 11.30 Uhr eine kostenfreie Online- Veranstaltung an. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Projekt Digitaler Engel des Vereins Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) statt.

