Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismus : Für Touristen ist alles vorbereitet

Hotels in Trier und im Kreis haben wieder für Touristen geöffnet. Foto: dpa/Swen Pförtner

Trier/Konz/Kell/Kordel Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen unter Auflagen für Gäste wieder öffnen. Die ersten Urlauber sind auch wieder in der Region unterwegs. Doch die Stimmung bei den Hoteliers und Campingplatz-Betreibern in Trier und im Kreis Trier-Saarburg ist nur verhalten optimistisch.

Endlich sind sie wieder da: Touristen! Noch sind es wenige, die sich in die Hotels und auf die Campingplätze wagen. Viele Wochen haben Hoteliers und Unterkunftsbetreiber die Öffnung für Urlauber herbeigesehnt. „Sie kommen langsam, doch sie kommen“, sagt Astrid Hau, Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands Trier-Saarburg. Sie hat in den vergangenen Wochen so manches Telefonat mit Kollegen geführt, die Angst um ihre Existenz haben. „Ich schätze, dass wir in diesem Jahr mit 50 Prozent Umsatzeinbußen rechnen müssen“, sagt sie.

Sie selbst betreibt das Hotel Fronhof in Kell am See und weiß um die Herausforderungen, die die Auflagen der Landesregierung für die touristische Öffnung mit sich bringen. „Die Hotels dürfen ihre Wellness-Bereiche nicht öffnen.“ Das schrecke viele Touristen ab, für die dies auch zum Urlaubserlebnis gehöre. Erst ab dem 10. Juni dürfen Gäste wieder hoteleigene Saunen und Hallenbäder nutzen. Dennoch sieht Hau die Hotels im Kreis gewappnet: „Alle halten sich an die Auflagen und können sie umsetzen.“

Info Rückgang bei den Buchungen Zwar liegen den Tourist-Informationen der Verbandsgemeinden für die Saison 2020 noch keine verlässlichen Zahlen vor, doch ein Trend ist absehbar: Die Übernachtungen gehen in dieser Saison zurück. In der VG Schweich werden zum Beispiel rund 200 Betriebe statistisch erfasst, die insgesamt über 4400 Betten verfügen. Im Jahr 2019 wurden circa 160 000 Gäste und 550 000 Übernachtungen gezählt. Sven Thiesen, Geschäftsführer der Tourist-Info Römische Weinstraße, erklärt: „Ein guter Gradmesser für die Entwicklung der Tourismus sind die getätigten Buchungen von Unterkünften über das landesweit eingesetzte Reservierungssystem. In unserer Verbandsgemeinde sind die Buchungsumsätze für die Monate Januar bis April 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gesunken.“

Auch Linda Neyses und ihr Team haben ihr Hotel Neyses am Park in Kordel nach Vorschrift auf Vordermann gebracht, bevor die ersten Urlauber einchecken konnten. „Die Zimmer müssen mit mehr Sorgfalt und viel aufwendiger vorbereitet und desinfiziert werden“, sagt sie. So mussten die Mitarbeiter Prospekte, Zeitschriften und Deko aus den Zimmern entfernen. Auch die Mitarbeiter habe Neyses schulen müssen. „Aber wir haben viel Unterstützung von der Dehoga und der Industrie- und Handelskammer Trier bekommen.“

Sie sei erleichtert, dass es nach der langen Pause nun wieder weitergehe, wenn auch anders als vor Corona. „Früher hatten wir im Mai viele Pilger- und Wandergruppen, die über die verlängerten Wochenenden geblieben sind“, erzählt sie. Langzeittouristen habe sie auch in der Vergangenheit kaum beherbergt. „In diesem Jahr haben wir verstärkte Nachfrage von Wander- und Radelgästen“, sagt sie. „Doch die bleiben häufig nur ein bis zwei Nächte.“ Die Verluste, die sie von März bis zur erneuten Öffnung gemacht hat, könne sie so nicht mehr aufholen.

Trotzdem hat Neyses auch Gutes zu berichten: „Die Gäste sind sehr kooperativ, die Stimmung ist sehr positiv, auch im Restaurant. Die Menschen haben viel Verständnis.“

Im Deutschen Hof in Trier habe man auch in den vergangenen Wochen und Monaten Geschäftsreisende gehabt, berichtet Andrea Weber. „Aktuell ist die Nachfrage im Tourismus marginal“, sagt sie. Der große Hype sei nicht da. „Viele Gäste stört die Maskenpflicht“, sagt Weber weiter. „Das lässt kein unbeschwertes Reisen zu.“ Normalerweise wäre jetzt Hochsaison, sagt sie. Gerade die verlängerten Wochenenden lockten die Urlauber nach Trier. „Für mich stellt sich die Frage: Wie lang müssen wir mit den hohen Hygienemaßnahmen so weitermachen?“ Mit Blick auf die kommenden Monate ist ihre Stimmung verhalten. „Ich habe mir abgewöhnt, etwas zu hoffen. Ich warte ab, was kommt.“

Dehoga-Kreisvorsitzende Hau sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Uns fehlen noch die Urlauber aus den Niederlanden und Luxemburg.“ Wenn die wiederkommen dürfen, werde es wieder bergauf gehen, vermutet sie.

Torsten Momper betreibt den Campingplatz Saarmündung in Konz. Normalerweise stehen in seinen Parzellen vor allem Zelte und Wohnwagen. Weil er aber – wie alle anderen auch – nur die Toiletten auf dem Platz öffnen darf, nicht aber die Duschen, stehen bei ihm derzeit nur Wohnmobile. „Wer sich das ausgedacht hat, hat keinen blassen Schimmer von Camping“, findet er. „Das ist, als würde man ein Schwimmbad öffnen, aber ohne Wasser in den Becken.“ Sein Motto laute im Moment „nicht ärgern, nur wundern“.

„Wir sind ein Zeltplatz und kein Wohnmobilstellplatz“, sagt Momper. Doch nur in den Wohnmobilen sind die Urlauber autark und haben eine eigene Dusche. Etwas Gutes hat die ganze Sache dann doch: Nach Wochen, in denen der Platz coronabedingt leer bleiben musste, sind die Parzellen, die eigentlich für Zelte und Wohnwagen gedacht sind, dank der Wohnmobil-Reisenden fast ausgebucht.