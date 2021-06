Die schöne Seite : „Für uns ist der Sommer die entscheidende Phase“

Sommer ist Kurs-Zeit: Simon Santschi ist zuversichtlich, dass bald das gewohnte Leben in die Akademie zurückkehrt. Foto: Roland Morgen

Trier Kaum ist er Leiter der Europäischen Kunstakademie in Trier, beginnt die Pandemie: Wie Simon Santschi damit umgeht, und wie er die Situation zeitgenössischer Kunst in der Stadt einschätzt, erzählt er während eines Spaziergangs, der fast keiner geworden wäre.

Simon Santschi wartet im Hof – wie verabredet. Ich mache mich schon von weitem bemerkbar. Wir sind uns noch nie vorher begegnet, aber ich „kenne“ den neuen Leiter der Europäischen Kunstakademie (EKA) schon aus dem Volksfreund. Im Februar 2020 hat meine Kollegin Katharina de Mos ihn porträtiert, weil er gerade seinen Posten von Dr. Gabriele Lohberg übernommen hat. Sie hat die Akademie mehr als 20 Jahren geleitet und ist nun im Ruhestand. Simon Santschi positioniert die Trierer Kunstbildungsinstitution irgendwo zwischen Volkshochschule und Hochschule, so stand es zu lesen, und auch, dass er die Akademie in die Zukunft führen und sie spätestens 2022 zu einer Ausstellungsstätte für zeitgenössische Kunst machen soll, für die Menschen sogar künftig nach Trier reisen.

Der neue Chef kommt mir entgegen. Noch sehr weit voneinander entfernt, begrüßen wir uns und setzen unsere Masken auf. Wir möchten uns während eines Spaziergangs über seine Zeit in Trier unterhalten. Das erste Jahr an neuer Stelle ist immer interessant, aber noch viel mehr wenn es fast mit einer Pandemie zusammenfällt. Kaum ist der damals 43-Jährige da, bremst ein noch nie dagewesener Lockdown alles aus. Wie lässt sich da die Zukunft

angehen?

Extra DIE EUROPÄISCHE

KUNSTAKADEMIE Die Europäische Kunstakademie (EKA) wurde 1977 von dem Künstler Erich Kraemer als Sommerakademie im Trierer Stadtteil Pallien gegründet. Anfang der 1990er Jahre zog sie in den umgebauten ehemaligen Schlachthof in der Aachener Straße 63. Die Kunstakademie bietet Kurse und berufsbegleitende Studien aus fast allen Bereichen der bildenden Kunst an. Rund 60 internationale Dozenten unterrichten normalerweise jährlich in mehr als 100 Kursen 1200 bis 1300 Kunstbegeisterte aus ganz Europa. 2020 waren es wegen der Pandemie knapp 900 Kursteilnehmer und fast 400 Interessenten musste nach Angaben des EKA-Leiters Simon Santschi abgesagt werden. Die EKA verfügt über einen Jahres-Etat von rund 800 000 Euro. 72 000 Euro steuert die Stadt Trier bei, die auch die Gebäude kostenfrei zur Verfügung stellt. 80 000 Euro zahlt das Land. Den Großteil erwirtschaftet die Akademie selbst über Kursgebühren. 2020 sorgten nach Angaben des EKA-Leiters Hilfsprogramme von Bund, Land und Stadt sowie private Spenden für finanziellen Ausgleich. Zudem seien die Mitarbeiter vorübergehend in Kurzarbeit. Seit 2019 ist die Akademie Zweitspielstätte des Trierer Theaters.

Simon Santschi steuert mit mir die Kunsthalle der Akademie an. Er möchte mir die neue Wand zeigen, die dort eingezogen worden ist, um mehr Präsentationsfläche zu haben. Sie ist noch unberührt und wartet. Am 25. Juni soll die erste Vernissage in diesem Jahr mit Publikum stattfinden. Wieviel von seinem ersten eigenen Ausstellungsprogramm (siehe Info rechts) umgesetzt wird, wird sich zeigen, und auch ob er an dem Ziel mit zeitgenössischer Kunst Touristen anzulocken, überhaupt gemessen werden kann.

Auf die Frage, ob ihn die Corona-Situation nicht frustriert hat, antwortet Simon Santschi, die ersten Monate im Lockdown habe er als Verzögerung, nicht als Ausbremsung empfunden. Es sei wichtig, handlungsfähig zu bleiben, ohne unnötige Kosten zu verursachen. „Wir machen einen Plan und verwerfen ihn vielleicht wieder, da geht es uns wie dem Trierer Theater“, sagt er und auch, dass sich an den lang- und mittelfristigen Zielen nichts geändert habe.

Im vergangenen Sommer sei der Kursbetrieb gelaufen, aber von November an bis ins Frühjahr, sei kein Präsenzunterricht möglich gewesen. Bis dahin habe es lediglich einige Online-Kurse gegeben. Die Digitalisierung gerät auch hier wie oft in der Kultur an ihre Grenzen und kann das, was die Zeit in dem malerischen Akademie-Ambiente an der Mosel für die Teilnehmer ausmacht, nicht ersetzen. Die Atelieratmosphäre, die zufälligen Begegnungen und Gespräche am Rande seien unersetzlich und im künstlerischen Prozess entscheidend, sagt der EKA-Chef. Er spricht sehr ruhig, in langen, wohlformulierten Sätzen. Die Masken stören mich dieses Mal sehr, ich würde mir gerne ein besseres „Bild“ meines Gesprächspartners machen können.

Simon Santschi mag die Kunsthalle. Vielleicht kein Zufall, dass wir uns ausgerechnet mitten in dem großen, hellen Raum festplaudern – es ist schließlich ein zentraler Ort der Akademie und für ihn selbst. Er hat sich aus seiner letzten Anstellung an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle für Trier beworben, weil es eine einmalige Institution sei, es nicht viele freie Institutionen dieser Größenordnung mit Kunsthalle gebe. Eine schöne Einschätzung eines Kenners der internationalen Kunstbildungs-Szene für alle, für die die Existenz der Akademie in Trier so selbstverständlich ist, wie die der Porta Nigra.

Vor allem habe ihn auch die Lage, die Nähe zu Frankreich und Luxemburg, gereizt. Simon Santschi möchte Brücken bauen und internationale Kontakte zum Leben erwecken, die er durchaus für ausbaufähig hält. Das etablierte breite Kursangebot sei zwar unangetastet geblieben, aber Wandel sei unerlässlich. Deshalb habe er für die Fotografie, die er nicht gut aufgestellt sah, vier neue Dozenten gewonnen. Er möchte die künstlerischen Möglichkeiten dieses Mediums stärker betonen.

Wie schätzt der neue EKA-Leiter die Situation der zeitgenössischen Kunst in Trier ein? „Übersichtlich“, antwortet er. Trier sei eine Regiopole und Metropolen mit einem guten Angebot zeitgenössischer Kunst seien weit entfernt. Das sei nicht Trier-spezifisch, aber man habe im Gegensatz zu anderen Städten, nicht die Möglichkeit „schnell auf ein hohes Niveau im kulturellen Angebot“ zu kommen. „Ich fahre kein Auto und mit dem ÖV ist man schon auf dem Abstellgleis.“ Der Trierer Neubürger legt den Finger in die Wunde. Die fehlenden schnellen, direkten Zugverbindungen machen nicht nur die Wege für Kunstliebhaber beschwerlich.

„Trier hat sehr auf sein architektonisches Erbe gesetzt“, sagt Simon Santschi. Die Stadt habe nicht den Anspruch, einen ihrer Größe angemessenen Ort für zeitgenössische Kunst zu haben. In diesem Punkt spiele sie in einer anderen Liga als die umgebenden Städte Luxemburg oder Saarbrücken. Er nennt das Luxemburger Mudam als Beispiel, was alleine architektonisch in der Präsentation zeitgenössischer Kunst möglich ist. Das möge der finanziellen Situation Triers geschuldet sein, und dass Haupt- und Landesstädte andere Möglichkeiten haben, schiebt er hinterher. In der lokalen Kunstszene sei er durch seine Funktionen, er ist zum Beispiel auch im Vorstand der Trierer Tuchfabrik, gut vernetzt.

Was das Kursleben betrifft, ist Simon Santschi hoffnungsvoll. Durch das Testen und eine fortschreitende Impfquote sieht er Licht am Ende des Tunnels – und die Entwicklung der Inzidenz-Zahlen gibt ihm Recht. Er ist zuversichtlich, dass die Sommerakademie im Juli und August gut laufen wird, nachdem schon an Fronleichnam die ersten Teilnehmer kommen konnten. Die Zahl der Anmeldungen sei gut. „Für uns ist der Sommer die entscheidende Phase“, sagt er. Es sei traditionell, die Hauptzeit für die

Kurse.

Damit das Gespräch nicht komplett im Stehen stattfindet, führt mich Simon Santschi noch rasch in herrlichem Sonnenschein über das Akademiegelände. Auf die Frage, wie ihm die Stadt selbst gefällt, antwortet er mit einer Gegenfrage: „Was soll ich dazu sagen? Das werde ich immer gefragt.“ Er kennt die Stadt nur unter Pandemiebedingungen, und er möge die kurzen Wege und ihre Unaufgeregtheit.

Simon Santschi geht von seiner Wohnung in der Innenstadt jeden Tag zu Fuß über die Römerbrücke zur Arbeit und hat sich dabei offenbar einen guten Überblick über Triers Architektur verschafft. Der Diplom-Designer beschreibt sehr kenntnisreich einige Bauwerke und Plätze. Ich schwärme ihm vor, dass Trier an lauen Sommerabenden mit seiner Außengastronomie durchaus mediterran wirken könne und höre wieder, wie öfters während des Gesprächs, ein von der Maske zwar etwas gedämpftes, aber immer noch lautes Lachen. Simon Santschi kann sich die Bemerkung, es gebe durchaus mediterranere Orte, nicht verkneifen, und ich schließe auf seinen sehr „trockenen“ Humor.

Wir kommen zum Restaurant Herrlich Ehrlich auf dem Gelände, das gerade vergrößert wird, und bleiben neben einem bepflanzten Hochbeet stehen. Der intensive Duft der Petersilie überwindet problemlos den FFP-2-Standard. Ich erfrage noch schnell Persönliches und erfahre, dass die Familie des gebürtigen Schweizers aus dem Berner Oberland stammt, Santschi „Sandstein“ bedeutet und er eine Fernbeziehung führt. Sein Partner lebt in der Schweiz.