Fürs Kinderhospiz Nestwärme 600 Gäste bei Schiffsausflug für den guten Zweck

„Es ist tatsächlich eine außergewöhnliche Aktion, bei der wir jede Stunde neue Gäste an Bord des Ausflugsschiffes begrüßen können, und kommen somit in Kontakt mit ganz vielen Menschen“, freut sich Marco Dühr vom Verein Nestwärme, der auch für Musik und Unterhaltung sorgte. Vielen Trierern ist er auch als Solo Loop Artist an der Gitarre mit seinen Accoustic-Pop-Songs bekannt. „Bereits im letzten Jahr haben wir als Verein Nestwärme in Kooperation mit dem Trierischen Volksfreund extrem viel Zuspruch erfahren. Ungesehen der Spendensumme ist es für uns ein hoher Gewinn, in der Gesellschaft auf einen so breiten Zuspruch zu stoßen“, sagt Dühr.