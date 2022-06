Verkehr : Fuß- und Radweg nach Olewig wird neu asphaltiert

Die Beleuchtung des viel genutzten Radwegs in den Kleingartenanlagen Tempelbezirk und nach Olewig ist fertig. Jetzt folgt die Sanierung des Belags. Foto: Rainer Neubert

Trier Einer der meistgenutzten Fuß- und Radwege in Trier wird saniert. Der Abschnitt zwischen Spitzmühle und Olewig muss deshalb ab dem 9. Juni gesperrt werden. Hier die Details.

Von vielen Radfahrern ist diese Ankündigung sehnlichst erwartet worden: Der Fuß- und Radweg zwischen Triers-Süd (Am Bach) durch die Kleingartenanlage Trier-Ost nach Olewig wird instandgesetzt. Im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke den viel genutzten Weg mit Beleuchtung ausgestattet.

Verkehr : Eine Gefahr weniger: Gute Nachricht für Radfahrer und Fußgänger in Trier

Wie die Stadt Trier mitgeteilt hat, wird am Donnerstag, 9. Juni, mit dem Bereich zwischen Spitzmühle und der Holzbrücke Olewiger Straße begonnen. Zunächst stehen die Fräs- und Nebenarbeiten auf dem Plan. An den darauf folgenden Tagen wird die neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Deshalb wird an diesen Tagen der Fuß- und Radweg für den Durchgangsverkehr gesperrt.