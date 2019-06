Fußball : Fußball-Cup und Typisierung in Schleidweiler

Schleidweiler Hier messen sich die Fußballheldinnen von morgen und Freizeitkicker aus der Region: beim Steka-Cup der SG in Schleidweiler. Und zwar am Wochenende vom 21. bis 23. Juni.

„Am Freitag, 21. Juni, starten wir um 18 Uhr mit einem Beachvolleyball-Turnier und dem Turnier der Fußball-Freizeitmannschaften. Frisch geduscht wird ab 21 Uhr bei der Mallorca-Party gefeiert, mit der Party-Band Summer-Express und mit Musik vom Band“, erzählt Rainer Steffen aus dem Orga-Team der SG Fidei. Höhepunkt ist am Samstag, 22. Juni, ab 9 Uhr der U17-Juniorinnen-Cup, zu dem die Mannschaften von Bayer Leverkusen, Mönchengladbach, Wolfsburg und Co. anreisen. Auch neben dem Spielfeld ist der Sport präsent: 40 Firmen und Organisationen stellen auf der Eventmeile aus oder bieten Mitmachaktionen an. Auch Kinderprogramm mit Karussell, Glücksrad und Schminken wird es geben. Am Sonntag, 23. Juni, spielen die Jugend- und Herrenmannschaften der SG, und der Fußballverband Rheinland-Pfalz kommt zur Auszeichnung von verdienten Ehrenämtlern.