Fußball-Europameisterschaft Fußball-EM: Wieder Rudelgucken auf dem Viehmarkt?

Trier · Die Fußball-EM rückt näher, und mittlerweile traut man „Julis Jungs" zu, eine gute Rolle beim Heimturnier zu spielen. Da könnte doch auch in Sachen Public Viewing in Trier was gehen. So ist der Stand der Dinge.

27.04.2024 , 10:18 Uhr

Rekordbesuch beim Public Viewing 2018 in Trier: Das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden sehen mehr als 10.000 Menschen auf dem Viehmarkt. Foto: Roland Morgen