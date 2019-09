Feste und Feten : Fußball, Kinderzauberer und JomTones in Butzweiler

Butzweiler Der Ortsteil feiert am kommenden Wochenende, 5. und 6. Oktober, seine Kirmes zu Ehren des Schutzpatrons Remigius. Und der Sportverein feiert mit.

Der Sänger von The JomTones Tobias „Sly“ Weber feiert ein Heimspiel. Die Band tritt am Samstag, 5. Oktober, ab 21 Uhr in Butzweiler auf. Und gibt damit den Startschuss für die Remigius-Kirmes und die Jubiläumsfeier zum 70. Geburtstag des Sportvereins (SV). Die Stände öffnen bereits um 19.30 Uhr.

Mehrere Mitglieder des SV Butzweiler haben in den vergangenen Wochen mit großem Engagement auf der Dorfwiese in Butzweiler, angrenzend an den Kinderspielplatz, einen “Ganzkörpertrainer” als Outdoor-Gerät aufgebaut. Die Finanzierung der 6000 Euro teuren Anlage sicherte sich der Vorstand des Vereins durch Fördergelder, Spenden sowie einen hohen Eigenanteil. Dieser Ganzkörpertrainer wird am Nachmittag offiziell an die Ortsgemeinde Newel übergeben.