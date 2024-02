Polizei im Einsatz Demo, Derby, Drohneneinsatz – was am Sonntag in Trier los ist

Wird der 25. Februar ein „Großkampftag“ für das städtische Ordnungsamt? „Nein“, sagt Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz. „Wir gehen davon aus, dass die Demo am Sonntag so friedlich und ohne Zwischenfälle verläuft wie die am 28. Januar.“ An jenem Sonntag folgten nach Polizeiangaben rund 10.000 Menschen dem Demo-Aufruf des Vereins „Für ein buntes Trier – gemeinsam gegen Rechts“. Weit mehr als erwartet. Deshalb wurde der im Anschluss an die Kundgebung vor der Porta geplante Demonstrationszug durch die Fußgängerzone abgeblasen. Der soll aber diesmal möglichst stattfinden. Der Veranstalterverein rechnet mit „1500, maximal 3000 Teilnehmenden“, die sich um 14 Uhr an der Porta Nigra treffen und sich nach den Ansprachen auf den Weg zur Abschlusskundgebung auf dem Viehmarkt machen.