Verein : Fußballclub ehrt 78 Mitglieder

Schöndorf FC Schöndorf blickt auf 90 Jahre rege Vereinstätigkeit zurück.

Der FC Schöndorf hat in Verbindung mit der Kirmes in Schöndorf sein 90-jähriges Bestehen gefeiert. 78 Mitglieder wurden für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Mit dabei waren der Vizepräsident des Sportbundes Rheinland, Michael Maxheim, der Fußballkreisvorsitzende Hans-Peter Dellwing und Bürgermeisterin Stephanie Nickels. Für ihre mehr als 60-jährige Mitgliedschaft im FC Schöndorf wurden Helmut Bernardy und Hermann Faß vom Vorsitzenden Stefan Schmitt zu Ehrenmitgliedern ernannt. Den Ehrenbrief des Fußballverbandes Rheinland überreichte Hans-Peter Dellwing an Stefan Schmitt. Michael Maxheim verlieh die bronzene Ehrennadel des Sportbundes Rheinland an Inge Werhan und Manfred Dudek.