Unfallflucht : Fußgänger bringt in Schweich rollerfahrendes Kind zu Fall

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Eine zwölf Jahre alte Rollerfahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Schweich verletzt worden. Zwischen 7.30 und 7.35 Uhr fuhr das Mädchen laut Polizei mit seinem Roller auf dem Gehweg vom Bahnhof Schweich kommend in Richtung Bahnhofstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz hinter dem Kreisverkehr sei ihr ein unbekannter Mann entgegengekommen und habe ihr beim Vorbeifahren gegen den Vorderreifen des Rollers getreten. Die Zwölfjährige sei gestürzt und habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ihre Hose sei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Der unbekannte Täter habe den Unfallort verlassen, ohne sich um das Mädchen zu kümmern.