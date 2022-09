Kolumne : Vorfall zwischen Fußgänger und Autofahrerin: Drei Straftaten in 20 Sekunden

Meinung Trier Beleidigungen und Anfeindungen sind leider häufig auf den Straßen Triers. Doch ein Vorfall ist vollkommen maßlos, schreibt unser Autor. Ein Beitrag seiner Kolumne „Straßenkampf“.

Immer wieder berichten Leser von schimpfenden Autofahrern. Pöbelnde Radfahrer tauchen auch oft auf. Die Stimmung auf den vollen Straßen Triers ist oft aggressiv. Doch ein Vorfall, den ich kürzlich am Südbahnhof in Trier beobachtet habe, setzt dem ganzen die Krone auf.

Ich bin zu Fuß mit meinem Sohn unterwegs, morgens um kurz nach 8 Uhr. Ein Mann mit lila T-Shirt und Rucksack kommt aus Richtung der Unterführung, die am Südbahnhof Trier-Süd mit Heiligkreuz verbindet. Der Mann geht einfach auf die Straße. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich tut oder einfach unaufmerksam ist. Ein Auto muss jedenfalls harsch bremsen. Ob die junge Frau am Steuer in dem Moment gestikuliert oder etwas sagt, bekomme ich nicht mit – nur das, was folgt. Und das hat es in sich.

Mein Sohn fragt sofort, was das Schimpfwort bedeutet. Solche Worte ist er nicht gewohnt. Weil ich den Kleinen nicht gefährden will und auch, weil es so schnell geht, mische ich mich nicht in die Situation ein. Ein paar Minuten später – da ist mein Sohn im Kindergarten – rufe ich bei der Polizei an, schildere den Vorfall und biete mich als Zeugen an. Der Polizist notiert Namen und Adresse, bedankt sich und legt auf.