Sicherheitskonzept und verkürzte Lieferzeiten Weniger Verkehr in der Fußgängerzone Trier: Ab März 2024 gelten strengere Regeln

Trier · Mehr Sicherheit, weniger Verkehr in der City und viel Ärger. In den ersten Monaten des Jahres soll die digitale Steuerung der Poller endlich Wirklichkeit werden. Was das konkret bedeutet und warum das gesamte Konzept nochmal auf dem Prüfstand steht.

26.12.2023 , 10:01 Uhr

Die versenkbaren Poller am Domfreihof und das Lesegerät leuchten bereits rot und blau. Die digitale Steuerung funktioniert noch nicht. Foto: Rainer Neubert

Die Neustraße wird ab 1. März Fußgängerzone. Das hat der Trierer Stadtrat Ende September entschieden. Die Einfahrt für PKW wird dann nur noch Anliegern erlaubt sein. Wie in der gesamten Fußgängerzone, erlaubt die Straßenverkehrsordnung ansonsten das Befahren nur in Ausnahmefällen. Weil das auch schon im heute geltenden Bereich der Fußgängerzone nicht wirklich funktioniert, wurde bereits vor der Amokfahrt im Dezember 2020 über eine Regelung der Ein- und Ausfahrten mithilfe von Pollern diskutiert.