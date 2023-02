Gewerbeimmobilien : Fußgängerzone Trier: Gehen die Ladenmieten jetzt runter?

Wartet auf einen neuen Mieter: Ladenlokal Nagelstraße 28 neben dem Spielzeugparadies. Foto: Roland Morgen

Trier Außer dem ehemaligen Asport-Geschäft am Heuschreckbrunnen bietet die Trierer Immobilienfirma Gilbers & Baasch weitere Gewerbeflächen in Triers Fußgängerzone zur Miete an. Was sie zu der Preisentwicklung in der Fußgängerzone sagt und was das für den Leerstand bedeutet.

Als Laie könnte man sich die Arbeit eines Immobilienmaklers als ziemlich relativ klare Sache vorstellen. Auftrag bekommen, Kunden finden, Vertrag abschließen. Zack. „So einfach ist es aber ganz und gar nicht“, widerspricht Gregor Gilbers (55), geschäftsführender Gesellschafter des Trierer Immoblienunternehmens Gilbers&Baasch. Zum Angebot gehöre ja auch eine Preisvorstellung: „Die muss ja auch erst einmal ermittelt werden.“ Was offenbar ebenfalls alles andere als einfach sein dürfte.

4500 Euro Miete sind für den Hauptmarkt realistisch

Jedenfalls ist ein offenes Geheimnis, dass mancher Immobilienbesitzer seine ganz eigene Vorstellung davon hat, was er verlangen kann. Da müsse der Immo-Makler mitunter auch „mit Blick auf ein realistisches Maß Überzeugungsarbeit leisten“. Womit, was Gilbers so nicht ausdrückt, sicher gemeint ist: auf den Boden der Tatsachen holen. Und die Tatsachen sind aktuell andere als vor Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Rekordinflation, steigenden Zinsen und knappen Ressourcen.

Zu vermieten: Das Ladenlokal Fleischstraße 81, das aktuell eine Backwerk-Filiale beherbergt. Foto: Roland Morgen

Auffallend, dass sein Unternehmen aktuell außer dem ehemaligen Sportgeschäft am Heuschreckbrunnen zwei weitere Ladenflächen zu Preisen anbietet, die nach Einschätzung von Beobachtern dem Niveau von vor fünf Jahren entsprechen und damit unter dem liegen, was andernorts in Triers 1A- oder 1B-Lagen aufgerufen wird.

Die eine befindet sich im Haus Fleischstraße 81 und beherbergt aktuell eine in der vergangenen Woche nach längerer Schließung wieder eröffnete Backwerk-Filiale. Die Gesamtfläche beträgt 82 Quadratmeter, davon 56 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ab 1. Mai ist sie verfügbar – für eine Nettokaltmiete von 4500 Euro. Klingt für Laien immer noch happig, ist aber laut Gilbers in Anbetracht der Top-Lage nahe am Hauptmarkt „realistisch“. Passenderweise gebe es „erfreuliches Interesse. Wir führen aktuell Gespräche.“

Deutlich günstiger scheint das andere, ganz frische Angebot, das auf der Firmen-Homepage www.gilbers-baasch.de ohne Angabe der Adresse als „Attraktive renovierte Ladenfläche inmitten der Fußgängerzone – 1B-Lage“ bezeichnet wird. Dahinter verbirgt sich der vom Spielwarengeschäft Spielzeugparadies in der Nagelstraße 28/29 aufgegebene Ladenteil, in dem sich bis 2020 die Modellbau- und Technikabteilung befand. Während das Spielzeugparadies seither sein Angebot auf seine Haupträumlichkeiten gleich nebenan konzentriert, wartet die frei gemachte Fläche nach Renovierung auf einen neuen Mieter. Zu haben sind die 131 Quadratmeter (davon 115 Verkaufsfläche) für eine Nettokaltmiete von 2200 Euro, was einem Quadratmeterpreis von 16,79 Euro entspricht. Verfügbarkeit: nach Absprache. Auch hier spricht Gilbers von einer „gerechten Bewertung“.