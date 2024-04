Strenge Regeln Neue Fußgängerzone Trier – Sind Scooter verboten?

Die erweiterte Fußgängerzone, vor allem aber die Ankündigung der Stadt, Verstöße gegen die damit verbundenen Regeln konsequent zu ahnden, ist derzeit eines der meist diskutierten Themen in Trier. Die von den Bußgeldbescheiden betroffenen Auto- und Radfahrer schimpfen, dass seit dem 4. März zu viel kontrolliert werde. Gastronomen und manche Händler – vor allem in der Neustraße und am Stockplatz – fordern ein noch härteres Durchgreifen des Ordnungsamtes. „Es reicht nicht, nur das Schild Fußgängerzone aufzuhängen“, schimpft zum Beispiel der Gastwirt Johannes Schermack.